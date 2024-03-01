В Башкортостане уровень смертности населения снизился до минимального за 25 лет

Основные тезисы:

– главное достижение 2023 года – увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 73,2 года, это наивысшая отметка за всю историю Башкортостана;

– младенческая смертность снизилась до 3,9 промилле – также исторический минимум;

– уровень общей смертности населения снизился до 11,7 на 1000 человек – самый низкий показатель за последние 25 лет.

Всего за прошлый год в сфере здравоохранения: установлено 98 быстровозводимых модульных конструкций, приобретено 4 233 единицы медицинского оборудования и 185 автомобилей, завершено строительство центра детской онкологии и гематологии, поликлиник в Баймаке, Затоне, Кармаскалах, Месягутово, больницы со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское.