Строительство корпуса геронтологического центра «Именлек» в Уфе завершено на 45%

Сегодня, 29 февраля, Радий Хабиров сообщил о том, что сейчас здание готово на 45 %, приступили к фасадным работам.

«Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн.

Знаю, что в Башкортостане открытия нового корпуса геронтологического центра очень ждут. К сожалению, не у всех есть возможность встретить старость рядом со своими близкими. Независимо от причин, по которым люди становятся подопечными таких социальных учреждений, наш долг – создать для них хорошие, достойные условия», – написал глава региона в соцсетях.