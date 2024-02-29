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Общество

Строительство корпуса геронтологического центра «Именлек» в Уфе завершено на 45%

Новый корпус геронтологического центра «Именлек» – это одна из ключевых уфимских строек в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Сегодня, 29 февраля, Радий Хабиров сообщил о том, что сейчас здание готово на 45 %, приступили к фасадным работам.

«Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн.

Знаю, что в Башкортостане открытия нового корпуса геронтологического центра очень ждут. К сожалению, не у всех есть возможность встретить старость рядом со своими близкими. Независимо от причин, по которым люди становятся подопечными таких социальных учреждений, наш долг – создать для них хорошие, достойные условия», – написал глава региона в соцсетях.

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