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В Уфе сотрудники «Башавтотранса» подозреваются в получении взяток от водителей автобусов

Следственным отделом по Советскому району Уфы возбуждены 11 уголовных дел в отношении начальника автоколонны филиала ГУП «Башавтотранс».

Сотрудник госпредприятия обвиняется в получении взяток и мелком взяточничестве.

Следствие считает, что в период с 2018 по 2023 годы подозреваемый получал взятки от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, а также за осуществление общего покровительства по службе, в том числе освобождение от ответственности за нарушения.

Суммы взяток варьировались от трех до 170 тыс. рублей. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

В то же время прокуратура Советского района сообщает о том, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении еще одного начальника автоколонны «Башавтотранса».

Этот получал от водителя, находившегося в его подчинении, взятки за освобождение от ответственности за нарушения. Сумма взяток варьировалась от одной до 20 тыс. рублей.

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