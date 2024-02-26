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Длинные выходные и сокращенный рабочий день: когда жители Башкортостана будут отдыхать в марте?

Только отгремели одни длинные выходные, а на носу уже другие: следующая рабочая неделя в Башкортостане будет сокращенной.

Восьмого марта традиционно празднуют Международный женский день. В 2024 году он приходится на пятницу, а значит, жителей республики будут отдыхать 8-10 марта включительно.

Рабочий день в четверг, седьмого марта, будет сокращен на один час.

Следующий праздничный выходной жителей республики ожидает в апреле: 10 числа будет один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам.

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