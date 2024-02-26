18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане с 1 марта увеличится размер пенсии

В 2024 году вступил в силу закон об индексации пенсий и пособий для граждан России. Она затронет более 3,4 млн жителей по всей стране.

Так, первого марта 2024 года пройдет индексация пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%:

– в среднем сумма страховой части пенсии для неработающих увеличится на 1572 рубля до 22 605 рублей;

– в среднем сумма страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль до 23 449 рублей.

Ранее в этом году повысили на 7,5% фиксированную надбавку к страховой пенсии – с 7567,3 до 8134,9 рубля.

Так как жители России старше 80 лет получают удвоенную фиксированную надбавку к страховой пенсии, с марта текущего года выплата составит 16 269,76 рубля.

Такую же доплату будут получать инвалиды I группы.

Следующая индексация состоится через месяц: с первого апреля СФР проиндексирует на 7,5% размер социальных пенсий.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: