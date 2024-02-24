В Башкортостане на каждого соискателя приходится 3,7 вакансии

Аналитики использовали данные о количестве открытых вакансий на российских предприятиях и человек, обратившихся в службу занятости.

Выводы неутешительные: характерный для российского рынка труда дефицит кадров в 2023 году дополнительно усилился. Уровень занятости достиг максимального, а безработица – минимального значения.

Самая серьезная нехватка работников отмечается в Тульской (20,6 вакансии на одного соискателя), Ленинградской (13,6 вакансии) и Нижегородской (12,7 вакансии) областях.

Обратная ситуация в Ингушетии (лишь 0,01 вакансии на каждого обратившегося в центры занятости), Чечне (0,03 вакансии) и Дагестане (0,2 вакансии).

В Башкортостане в декабре 2023 года было зарегистрировано 12,6 тыс. соискателей – значительно меньше, чем было годом ранее (17,3 тыс.).

Количество вакансий при этом за год увеличилось: 46,49 тыс. в 2023 году и 42,45 тыс. в 2022. Соотношение вакансий и соискателей в регионе по состоянию на конец года – 3,7.

Ситуация сложная, однако Башкортостан не входит даже в топ-15 самых нуждающихся регионов.