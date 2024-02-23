В Башкортостане резко сократилось количество жителей, следящих за своим здоровьем

В целом по стране после трехлетнего сокращения численность россиян без вредных привычек вернулась на уровень пандемийного 2020 года.

Среди женщин здоровый образ жизни распространен в полтора раза чаще, чем у мужчин. Доля женщин, следящих за здоровьем и не имеющих вредных привычек, в 2023 году оценивалась в 10,9%, доля мужчин – 7%.

Серьезнее следить за своим здоровьем стали жители 57 регионов. Наиболее сильная тенденция к увеличению доли строгих ЗОЖников отмечалась в Ханты-Мансийском автономном округе (+1812,5%), Ивановской области (+1708,1%) и Тыве (+754,2%).

В 28 регионах, наоборот, количество дисциплинированных жителей сократилось – и Башкортостан среди лидеров антирейтинга: в 2023 году в республике количество людей, придерживающихся ЗОЖ, сократилось на 37%.

Согласно официальной методологии, к людям с «высокой приверженностью ЗОЖ» относят тех, кто:

– ежедневно ест не менее 400 граммов овощей и фруктов;

– поддерживает не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;

– потребляет не более пяти граммов соли в сутки;

– не злоупотребляет алкоголем: не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин (это примерно 0,4 литра крепкого алкоголя, две бутылки вина или 3,5 литра пива) и не более 84 граммов для женщин;

– не курит.