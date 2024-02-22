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Общество

Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 23 февраля в 2024 году

Сервис SuperJob опросил жителей всех регионов страны, чтобы узнать, как изменился «подарочный» бюджет ко Дню защитника Отечества за год.

Согласно результатам опроса, женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 29% женщин и 63% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на 23 февраля.

Женщины дарят чаще, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3200 против 4500 рублей в среднем соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки 3600 – это на 16% больше, чем в прошлом году.

Самый большой подарочный бюджет среди мегаполисов – в Москве и Санкт-Петербурге: 4200 и 4000 рублей соответственно. В Красноярске на поздравления потратят в среднем 3900 рублей, в Краснодаре – 3800 рублей, в Екатеринбурге – 3700 рублей.

Уфа с подарочным бюджетом в 3000 рублей среди представленных городов в нижней трети списка.

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