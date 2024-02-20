Радий Хабиров: «Человеческий ресурс – это главное богатство»

«Сейчас пойдет борьба за ресурсы. Она уже идет. У нас ряд предприятий обклеен предложениями из других организаций – предлагают зарплаты, идет борьба за ресурсы, и кадры будут самым главным ресурсом.

Я каждый раз говорю: давайте защищать наши границы. Образно говорю, конечно, мы не во вражеском окружении, но конкуренцию никто не исключал, поэтому я прошу представить предложения по созданию новых филиалов учебных учреждений, открытию специальностей на территориях, которые примыкают к другим субъектам.

Чтобы школьники, когда отучатся, оставались дома и никуда не ездили. Это и лишние переживания родителям, и затраты. Надо создать условия, чтобы они учились здесь.

Задача министерства сейчас – это борьба за ресурсы. Человеческий ресурс будет главным богатством, потому что экономика растет, даже в ближнем горизонте будут появляться предприятия, где сразу нужно сразу по 500-1000 человек. А кто будет работать?» – сказал Радий Хабиров.