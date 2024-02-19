«Ситуация ужасная»: уфимцы массово жалуются на отсутствие автобусов по утрам

«Сегодня, 19.02.2024, целый час простояла на остановке в ожидании автобуса!!! До каких пор будет продолжаться такое безобразие!!!»

«Кузнецовский затон. За час два автобуса проехали и даже не открыли двери! Когда решится проблема?»

«В Кузнецовском затоне огромная проблема с доступностью общественного транспорта для жителей микрорайона. Утром всегда и все автобусы полные по направлению в город! С коляской зайти в автобус практически невозможно. Столько людей сегодня опоздало на работу, столько людей замерзло на остановке, а вы пишете, что происшествий нет».

«Ситуация действительно ужасная с утра. Если у человека нет машины, уехать на работу целая проблема».

«Уехать утром на автобусе из Кузнецовского затона нереально, приезжают забитые».

«Ситуация в Кузнецовском затоне с транспортом только усугубляется, отсутствие автобусов, пробки».

«В Кузнецовском затоне 19.02.2024 7.00-8.00 за час было два битком забитых автобуса, на каждой остановке набралось 50 человек, -20° на улице, мы требуем автобусов или моральной компенсации. На протяжении нескольких лет десятки обращений и петиций от жителей Кузнецовского затона. Верховный суд поддержит».

«Жители Кузнецовского затона просят увеличить количество автобусов на рейсах 13 и 124, а также заменить нынешние автобусы на автобусы большей вместимости. Уже неоднократно обращались с проблемой, что в часы пик уехать из микрорайона трудно. Сегодня, 19.02.2024, я лично 50 минут стояла на остановке возле "Ленты" в промежуток с 7.20 до 8.20. И за это время проехало два переполненных 13 автобуса. При заявленном интервале движения 5-7 минут. Один автобус проехал мимо, второй был набит битком, и в него смогло влезть только 5-6 человек. На улице мороз. Я жутко замерзла. Вынуждена была уехать на такси за 500 рублей. Прошу принять меры».

«Аналогичная ситуация! Только ты вынужденно стоишь с коляской и маленькими детьми! Автобус просто нас не берет, т.к. нет места!!! Ни в поликлинику утром поехать, ни в садик. Такси с автолюльками до нас просто не доезжают, машины не назначают!»

«Мы тоже сегодня с ребенком тщетно пытались уехать с остановки, приезжают полные автобусы, где обещанные 14 автобусов нашего 13 маршрута? Где доступная среда, возможность ездить с ребенком? Автобусы покупаете только на бумаге, по факту их нет!»

«Согласна, уехать сегодня было невозможно. Нас лишают элементарного – возможности уехать на работу платно».

«Откройте Пугачева. Мы сегодня стояли всем районом за "Лентой" час на остановке. Мы не смогли уехать ни в восемь, ни в девять. Сколько можно издеваться над жителями Кузнецовского затона? Я вышла из дома в 6.30 и добралась до "Гостинки" только в 9.20».

«Ребенок почти час стоит на остановке, где 252 маршрут? У ребенка холодовая аллергия, вызвала ему такси, уроки начались. Как же надоело издевательство над жителями».

И так далее. Подобных сообщений за последние дни очень много таких комментариев от жителей разных районов, большинство – из Кузнецовского затона.