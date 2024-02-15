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В Уфе задержан депортированный из Турции россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 600 млн рублей

Руслан Нагаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, несколько лет он скрывался от следствия за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС о том, что Турция депортировала Нагаева в Россию, после чего он был задержан в аэропорту Уфы.

Ранее Нагаев ранее исполнял обязанности генерального директора одной из компаний. Следствие считает, что в период с 2016 по 2018 годы он заключил ряд договоров на проведение строительно-монтажных работ и оказание различных услуг. Деньги он в итоге присвоил, не перечисляя субподрядчикам. Общая сумма ущерба составила более 600 млн рублей.

Пока следователи продолжают процедуры, мужчина останется под стражей.

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