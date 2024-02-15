В Башкортостане открылись 5 пансионатов для пожилых людей

Учреждения рассчитаны на 132 места, общий объем инвестиций составил 43 млн рублей. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Государство составляет список неиспользуемых зданий образовательных, медицинских и социальных учреждений, наиболее подходящих для переоборудования и открытия пансионатов, и оплачивает пребывание в пансионате половины постояльцев, остальное финансируется бизнесом.

Всего на сегодняшний день в 22 муниципалитетах зарегистрировано 36 пустующих зданий, в которых в будущем могут открыться такие же пансионаты.