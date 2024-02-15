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Общество

В Башкортостане открылись 5 пансионатов для пожилых людей

Башкортостан стал первым регионом России, в котором создают пансионаты для пожилых людей на условиях государственно-частного партнерства.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Учреждения рассчитаны на 132 места, общий объем инвестиций составил 43 млн рублей. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Государство составляет список неиспользуемых зданий образовательных, медицинских и социальных учреждений, наиболее подходящих для переоборудования и открытия пансионатов, и оплачивает пребывание в пансионате половины постояльцев, остальное финансируется бизнесом.

Всего на сегодняшний день в 22 муниципалитетах зарегистрировано 36 пустующих зданий, в которых в будущем могут открыться такие же пансионаты.

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