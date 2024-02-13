Жители Уфы в 2023 году отдали мошенникам 1,4 млрд рублей

Несмотря на все предупреждения и обилие социальной рекламы, люди продолжают попадаться на уловки аферистов и добровольно отдают им накопления или даже берут ради этого кредиты.
Мэрия Уфы сообщила о том, что только за 2023 год жители города отдали мошенникам 1,4 млрд рублей.
В полиции отмечают, что чаще всего преступления совершаются с территорий недружественных стран – в первую очередь из Украины, впоследствии выманенные обманом деньги идут на финансирование терактов и диверсий на территории России.
Прокуратура Уфы выпустила памятку, как не стать жертвой мошенников:
– сотрудники службы безопасности банков никогда не звонят клиентам;
– что бы вам ни говорили, следовать инструкциям, даваемым незнакомыми людьми по телефону, нельзя;
– проверить информацию можно, позвонив в свой банк по официальному номеру;
– мошенники могут располагать вашими данными, это не означает, что они представляют организацию.
Отдельно стоит отметить, что сегодня с помощью нейросетей могут подделать даже голос знакомого вам человека.
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