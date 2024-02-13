Жители Уфы в 2023 году отдали мошенникам 1,4 млрд рублей

Мэрия Уфы сообщила о том, что только за 2023 год жители города отдали мошенникам 1,4 млрд рублей.

В полиции отмечают, что чаще всего преступления совершаются с территорий недружественных стран – в первую очередь из Украины, впоследствии выманенные обманом деньги идут на финансирование терактов и диверсий на территории России.

Прокуратура Уфы выпустила памятку, как не стать жертвой мошенников:

– сотрудники службы безопасности банков никогда не звонят клиентам;

– что бы вам ни говорили, следовать инструкциям, даваемым незнакомыми людьми по телефону, нельзя;

– проверить информацию можно, позвонив в свой банк по официальному номеру;

– мошенники могут располагать вашими данными, это не означает, что они представляют организацию.

Отдельно стоит отметить, что сегодня с помощью нейросетей могут подделать даже голос знакомого вам человека.