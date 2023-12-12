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Школьников Башкортостана защитят от буллинга

Парламентская рабочая группа разработала законопроект, направленный на защиту детей от буллинга в школах.

Парламентарии предполагают расширить полномочия детского омбудсмена в Башкортостане.

«Законопроектом усиливается роль уполномоченного по правам ребенка в республике. В частности, устанавливается, что уполномоченный по инициативе родителей участвует в переговорах конфликтующих сторон, имеет право обращаться в Государственное Собрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и интересов детей», – сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Законопроект будет рассмотрен на предстоящем пленарном заседании Госсобрания в четверг, 14 декабря.

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