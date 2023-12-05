Стало известно, сколько человек в Башкортостане официально зарабатывает более 1 млн рублей в месяц

Выяснилось, что официально такая зарплата в 2023 году в России была у 24,4 тыс. человек – это на 43% (7,3 тыс. человек) больше, чем в 2021 году.

Больше половины всех российских работников-миллионеров числится в Москве (14,7 тыс.) – там такой уровень зарплат имеет почти 0,5% занятых.

Следом в списке регионов-лидеров по числу сверхоплачиваемых сотрудников идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек) и Подмосковье (1,44 тыс. человек).

Башкортостан в рейтинге по количеству работников-миллионеров особо не выделяется: в республике столько зарабатывали в 2023 году 177 человек. Для сравнения, в Татарстане зарегистрировано 342 работника-миллионера, в Свердловской области – 499, в Челябинской области – 315.