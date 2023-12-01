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Общество

В Башкортостане некоторые пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

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С приходом первого месяца зимы все уже начинают настраиваться на длинные новогодние каникулы – это период, когда практически все организации и службы уходят на выходные.

В связи с этим многие пенсионеры Башкортостана, которым выплаты обычно приходят до десятого числа, получат в декабре двойную пенсию.

Первая выплата придет в начале декабря. Вторая – в последнюю неделю года (между 25 и 29 декабря). Фактически это будет пенсия за январь, ее перечислят заранее именно из-за новогодних каникул.

В первую очередь выплаты будут зачисляться на карту. Доставка через «Почту России» зависит от графиков работы отделения.

При этом с первого января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%, что выше официального уровня инфляции. То есть в конце декабря пенсионеры получат за январь уже повышенную выплату.

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