В Башкортостане некоторые пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

В связи с этим многие пенсионеры Башкортостана, которым выплаты обычно приходят до десятого числа, получат в декабре двойную пенсию.

Первая выплата придет в начале декабря. Вторая – в последнюю неделю года (между 25 и 29 декабря). Фактически это будет пенсия за январь, ее перечислят заранее именно из-за новогодних каникул.

В первую очередь выплаты будут зачисляться на карту. Доставка через «Почту России» зависит от графиков работы отделения.

При этом с первого января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%, что выше официального уровня инфляции. То есть в конце декабря пенсионеры получат за январь уже повышенную выплату.