Радий Хабиров рассказал о том, будет ли баллотироваться на второй срок

Один из вопросов коснулся предстоящих выборов главы республики: будет ли в 2024 году Радий Хабиров баллотироваться на второй срок.

«Ну, дожить надо еще. Это первое. Второе – я ведь все-таки член команды Путина. Решение будет приниматься им, и если он скажет: "Иди еще поработай", то я пойду на выборы. Если будут иные решения – будем работать где-то в другом месте. Время еще есть, нам надо этот период закончить.

Что касается мартовских президентских выборов – мы, конечно, всегда политкорректно высказываемся об этом, но мы же взрослые все люди. Посмотрите, какой рейтинг у Путина сейчас. Соперников у нашего действующего президента нет. И мы надеемся, что он будет выдвигаться, столько дел еще надо сделать», – сказал Радий Хабиров.