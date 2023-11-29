В Банке России рассказали, кто имеет право на кредитные каникулы в Башкортостане

В начале 2024 года вступит в силу закон о постоянных кредитных каникулах по потребительским кредитам.

В республиканском отделении Банка России поясняют, что временно приостановить платежи по кредиту или займу можно в двух случаях: если доходы заемщика снизились более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации – катастрофы, стихийного бедствия и так далее.

По одному кредиту можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз – из-за ЧС.

Всего с января по октябрь 2023 года жители Башкортостана направили в Центробанк 4,8 тыс. жалоб на работу финансовых организаций. Это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.