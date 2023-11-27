В правительстве Башкортостана отменили совещание из-за поездки Радия Хабирова на Донбасс

Обычно в таком случае совещание проводит премьер-министр. Вероятно, Андрей Назаров сопровождает Радий Хабирова.

Совещание перенесли на 28 ноября. На нем, как всегда, рассмотрят обращения жителей в соцсетях, проанализируют ситуацию в здравоохранении, ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе, а также чрезвычайные происшествия.

Основные вопросы – подготовка новогодних мероприятий в районах и городах республики, проекты и программы Комитета по делам ЮНЕСКО в Башкортостане.