В правительстве Башкортостана отменили совещание из-за поездки Радия Хабирова на Донбасс

Сегодня, 27 ноября, традиционное оперативное совещание в ЦУРе не состоялось. Пресс-служба главы региона сообщила о том, что он находится в командировке в зоне СВО.
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Обычно в таком случае совещание проводит премьер-министр. Вероятно, Андрей Назаров сопровождает Радий Хабирова.
Совещание перенесли на 28 ноября. На нем, как всегда, рассмотрят обращения жителей в соцсетях, проанализируют ситуацию в здравоохранении, ЖКХ и дорожно-транспортном комплексе, а также чрезвычайные происшествия.
Основные вопросы – подготовка новогодних мероприятий в районах и городах республики, проекты и программы Комитета по делам ЮНЕСКО в Башкортостане.
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