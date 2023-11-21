Башкортостан примет 250 беженцев из Палестины

Об этом сегодня, 21 ноября, сообщила пресс-служба главы региона.

20 ноября руководитель МЧС России Александр Куренков провел совещание по вопросу размещения беженцев из Палестины, которые прибывают на территорию РФ. Там рассматривали возможность направить в Башкортостан порядка 250 беженцев.

Еще ранее, в начале ноября, Радий Хабиров поддержал инициативу религиозных деятелей и жителей республики об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. В первую очередь речь идет об отправке лекарств, продуктов питания, одежды.