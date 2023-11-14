У жителей Башкортостана увеличится размер пенсии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам.

С первого января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 %. Это решение коснется более 32 млн жителей страны.

Все необходимые для поддержки пенсионеров деньги уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.