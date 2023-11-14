Уровень потребления в семьях Башкортостана превысил досанкционный

Расходы населения выросли в первом квартале 2022 года на 7,1%, с тех пор снижались на 0,7-5% каждый квартал.

В апреле-июне 2023 года расходы российских семей выросли до 24,93 тыс. руб. в месяц в среднем на человека. В сопоставимых ценах с учетом инфляции это на 2% выше, чем во втором квартале досанкционного 2021 года, когда потребление бурно росло на фоне восстановления экономики и снятия ковидных ограничений.

В компании считают, что восстановлению потребления способствовали повышение доходов населения, а также реализация отложенного спроса и отказ населения от сберегательной модели поведения.

Кроме того, важным фактором стал рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года. Россияне во многом адаптировались к текущей экономической реальности, в результате потребление вернулось на досанкционный уровень 2021 года.

В структуре потребления снизилась доля расходов на питание (на 1,7%, до 37%). Зато выросли траты на услуги (на 1,4%, до 28,4%), среди которых организация отдыха, уход за собой и здравоохранение. Также увеличились расходы на непродовольственные товары (на 0,6%, до 33%), в частности бытовую технику и мебель.

Башкортостан в списке лидеров по росту расходов домохозяйств занял четвертую строчку: +27,2%, больше – только в ЯНАО (+32,4%), Магаданской (+55,8%) и Белгородской (+67,5%) областях.