Радий Хабиров вышел из самоизоляции

Тогда глава региона сдал положительный тест на Covid-19, но продолжил работать из дома. Перед этим он проводил совещание и не выглядел больным.

Сегодня, 13 ноября, Хабиров уже, как обычно, присутствовал на оперативном совещании в правительстве.

При этом он отметил, что пропустил 10 ноября награждение сотрудников МВД «по понятным причинам». Награждение проводил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.