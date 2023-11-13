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Общество

Радий Хабиров вышел из самоизоляции

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Девятого ноября стало известно, что глава Башкортостана Радий Хабиров заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Тогда глава региона сдал положительный тест на Covid-19, но продолжил работать из дома. Перед этим он проводил совещание и не выглядел больным.

Сегодня, 13 ноября, Хабиров уже, как обычно, присутствовал на оперативном совещании в правительстве.

При этом он отметил, что пропустил 10 ноября награждение сотрудников МВД «по понятным причинам». Награждение проводил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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