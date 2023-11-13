Жители Уфы записали обращение к Путину на Советской площади

Однако в первую очередь эта мера ударила по простым людям, которые уже купили себе на кредиты подержанные авто за рубежом, а теперь вынуждены искать где-то еще от 300 тыс. до 1,5 млн рублей, чтобы узаконить их.

Жители начинают записывать обращения к президенту Владимиру Путину, в одном из них, опубликованном изданием Baza, уфимцы стоят перед памятником генералу Шаймуратову на Советской площади.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы обратиться от лица всех жителей Башкирии, которые пострадали вследствие принятых постановлений от 29 октября касательно утилизационного сбора.

Большое количество людей пострадало из-за этого постановления, просто катастрофические последствия для семей граждан нашей страны, так как документы, с которыми мы привозили для себя автомобили из других стран по параллельному импорту, стали просто непригодными для получения льготной ставки утилизационного сбора, которая составляла 5200 рублей.

На сегодняшний день стоимость поднялась в 100-250 раз, как минимум 300 тыс. рублей теперь нужно гражданам доплачивать, чтобы узаконить автомобиль, который был привезен для личного пользования. Мы вас просим это постановление хотя бы отсрочить до Нового года, либо же его отменить вообще, потому что цели, которые были поставлены, все равно не были достигнуты. Этот закон в большей степени ударил по простым людям, а не по импортерам», – говорят жители в обращении.