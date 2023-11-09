В Уфе стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

Многие лечебные процедуры тяжело переносятся даже взрослыми, а для маленьких пациентов каждый сеанс – настоящий подвиг.

Чтобы подбодрить их, была придумана акция «Коробка храбрости»: после каждой болезненной процедуры ребенок может выбрать из коробки любую игрушку. Зная, что их ожидает подарок, дети легче переносят лечение.

Чтобы принять участие в акции, вы можете до первого декабря принести игрушки в региональный исполком партии «Единая Россия» (Уфа, Цюрупы, 17). Далее их передадут в больницы и хосписы.

Подарить детям можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества.