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Общество

В Уфе стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

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Акция направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение. Помочь больным детям может каждый.

Многие лечебные процедуры тяжело переносятся даже взрослыми, а для маленьких пациентов каждый сеанс – настоящий подвиг.

Чтобы подбодрить их, была придумана акция «Коробка храбрости»: после каждой болезненной процедуры ребенок может выбрать из коробки любую игрушку. Зная, что их ожидает подарок, дети легче переносят лечение.

Чтобы принять участие в акции, вы можете до первого декабря принести игрушки в региональный исполком партии «Единая Россия» (Уфа, Цюрупы, 17). Далее их передадут в больницы и хосписы.

Подарить детям можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества.

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