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Глава Башкортостана Радий Хабиров заразился коронавирусом

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Сегодня, девятого ноября, появилась информация о болезни главы республики Радия Хабирова.

vk.com/radiyhabirov

«РИА Новости» сообщает о том, что Радий Хабиров сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. При этом он продолжит работу на удаленке.

Известно, что в прошлые выходные, пятого ноября, Радий Хабиров с супругой посетил Ишимбайский район: в соцсетях он публиковал видео из пещеры Салавата Юлаева.

Во вторник он, как обычно, присутствовал на оперативном совещании в ЦУРе и не выглядел больным.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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