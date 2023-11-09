Глава Башкортостана Радий Хабиров заразился коронавирусом

«РИА Новости» сообщает о том, что Радий Хабиров сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. При этом он продолжит работу на удаленке.

Известно, что в прошлые выходные, пятого ноября, Радий Хабиров с супругой посетил Ишимбайский район: в соцсетях он публиковал видео из пещеры Салавата Юлаева.

Во вторник он, как обычно, присутствовал на оперативном совещании в ЦУРе и не выглядел больным.