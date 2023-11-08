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Общество

В Башкортостане некоторые военнослужащие получат бесплатную землю

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Республиканский парламент планирует принять на пленарном заседании закон о выдаче земельных участков бойцам, отличившимся на СВО.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Новая мера соцподдержки коснется бойцов, удостоенных звания «Герой Российской Федерации» или награжденных орденами РФ. Им выделят бесплатную землю под строительство дома.

В случае гибели героя от ран или заболевания, полученного в ходе участия в СВО, правом на землю смогут воспользоваться члены его семьи.

Критерий нуждаемости отсутствует: землю можно будет получить независимо от уровня материальной обеспеченности семьи.

Членами семьи являются супруга и несовершеннолетние дети, а в случае их отсутствия – родители погибшего военнослужащего.

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