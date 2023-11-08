В Башкортостане некоторые военнослужащие получат бесплатную землю

Новая мера соцподдержки коснется бойцов, удостоенных звания «Герой Российской Федерации» или награжденных орденами РФ. Им выделят бесплатную землю под строительство дома.

В случае гибели героя от ран или заболевания, полученного в ходе участия в СВО, правом на землю смогут воспользоваться члены его семьи.

Критерий нуждаемости отсутствует: землю можно будет получить независимо от уровня материальной обеспеченности семьи.

Членами семьи являются супруга и несовершеннолетние дети, а в случае их отсутствия – родители погибшего военнослужащего.