Некоторым мобилизованным из Башкортостана выплатят по 100 тыс. рублей

Документ опубликован на портале правовой информации. Указом устанавливается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей для жителей Башкортостана:

– призванным по мобилизации и заключившим контракт после 10 ноября 2023 года;

– срочникам, заключившим контракт после 10 ноября 2023 года.

Эта сумма не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.

Указ действует с седьмого ноября до 31 декабря 2023 года.