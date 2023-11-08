Некоторым мобилизованным из Башкортостана выплатят по 100 тыс. рублей

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о дополнительной мере поддержке военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
vk.com/Минобороны России
Документ опубликован на портале правовой информации. Указом устанавливается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей для жителей Башкортостана:
– призванным по мобилизации и заключившим контракт после 10 ноября 2023 года;
– срочникам, заключившим контракт после 10 ноября 2023 года.
Эта сумма не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.
Указ действует с седьмого ноября до 31 декабря 2023 года.
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