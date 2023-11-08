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Общество

Некоторым мобилизованным из Башкортостана выплатят по 100 тыс. рублей

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Глава республики Радий Хабиров подписал указ о дополнительной мере поддержке военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

vk.com/Минобороны России

Документ опубликован на портале правовой информации. Указом устанавливается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей для жителей Башкортостана:

– призванным по мобилизации и заключившим контракт после 10 ноября 2023 года;

– срочникам, заключившим контракт после 10 ноября 2023 года.

Эта сумма не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.

Указ действует с седьмого ноября до 31 декабря 2023 года.

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