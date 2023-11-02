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Общество

В Башкортостане в 2023 году снизилась рождаемость

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики приводит отчет о демографической ситуации в Башкортостане.

По данным Башстата, с января по август текущего года на свет появилось 24 113 детей: 12 370 мальчиков и 11 743 девочки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в республике снизилась на 1,1%.

Мальчиков в республике традиционно рождается больше, чем девочек. Выравнивание численности мужчин и женщин в настоящее время наступает примерно к 20 годам, после этого практически в каждой возрастной группе преобладает женское население.

Коэффициент рождаемости в регионе за восемь месяцев 2023 года составил 8,9 на тысячу человек.

Наиболее высокие показатели рождаемости в Бурзянском, Баймакском и Абзелиловском районах Башкортостана.

Хуже всего ситуация в Федоровском районе, Агидели и Салавате, а также в Ермекеевском и Белебеевском районах.

При этом министр семьи и труда Ленара Иванова отметила, что в августе в республике на свет появилось 3611 младенцев, что на 7,4% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

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