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Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки ко Дню учителя в 2023 году

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Сервис SuperJob опросил жителей всех регионов страны, чтобы узнать, как изменился «подарочный» бюджет на чествование классных руководителей в День учителя за год.

День учителя будут праздновать в России в этот четверг, пятого октября. По стране только 7% опрошенных заявили, что не поздравляют классного руководителя в этот день.

Чаще всего дарят цветы (40%), конфеты, чайные или кофейные наборы (12%) и подарочные сертификаты (9%).

Самый большой бюджет на подарок закладывают родители московских школьников – 3700 рублей, следом идут Санкт-Петербург (3300 рублей) и Екатеринбург (3000 рублей).

Жители Уфы считают, что дорого внимание: в среднем они планируют потратить на подарок не больше 2200 рублей. Такая же сумма была в 2021 году, а в прошлом по понятным причинам чуть скромнее – 2000 рублей.

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