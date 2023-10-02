В Башкортостане некоторым жителям уже выставили счета за отопление

Ситуацию сегодня, второго октября, на совещании в правительстве прокомментировала начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

«Некоторые ресурсоснабжающие организации выставили уже счета за отопление, хотя тепло еще не подавали. Это касается тех домов, где платят по нормативке.

Напоминаю, что по региональному регламенту мы платим по нормативу восемь месяцев в году вне зависимости от того, подают отопление или нет.

Хочу всем сказать сразу, что нарушений юридических здесь нет. Если в сентябре тепло не подавали, а счета выставили, это не нарушение законодательства. Это значит, что в мае счетов не будет, даже если будет отопление», – сообщила Прочаковская.