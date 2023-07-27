В Башкортостане инспектор Ространснадзора пойдет под суд за взятки

Следствие считает, что в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года инспектор получила на свой банковский счет 50 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками.

Взамен женщина рассказала ему о предстоящих проверках на дорогах и помогала с решением связанных с проверками проблем.

Кроме того, она составила протоколы в отношении троих водителей маршруток за нарушения, которые они не совершали, влекущие минимальное наказание, для создания видимости деятельности.

Обвиняемая вину не признает, уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд. С должности инспектора ее уволили.