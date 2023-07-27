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Прокуратура отобрала водительские права у пятерых уфимцев

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По итогам прокурорской проверки установлено, что водительские удостоверения были незаконно выданы пятерым жителям Уфы.

Прокуратура Советского района пришла к выводу, что в 2018 году в экзаменационные листы этих людей были внесены ложные сведения о положительной сдаче экзаменов.

После рассмотрения дела в суде сотрудники полиции и водители привлечены к уголовной ответственности за дачу и получение взятки. Мера наказания не разглашается.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действий купленных водительских удостоверений, суд с требованием надзорного ведомства согласился, у этих людей отберут права.

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