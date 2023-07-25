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Общество

В Башкортостане более 70 тыс. человек стоят в очереди на улучшение жилищных условий

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Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров провел совещание, на котором среди прочих обсуждался вопрос обеспечения льготников жильем.

По словам премьер-министра, в регионе на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 70 тыс. человек. Из них 15 тыс. – это молодые семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В 2022 году господдержку на сумму более трех млрд рублей получили 8,8 тыс. человек. В текущем году выделили 3,4 млрд рублей и планируют обеспечить жильем еще более пяти тыс. человек.

Также на совещании обсудили расселение жителей из аварийных домов. По республиканской адресной программе в новые квартиры уже переехали 7,6 тыс. человек, ее планируют завершить до конца года, расселив еще 237 непригодных для жизни домов в Кумертау, Мишкино и Янауле.

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