Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшим объемом соцподдержки населения

При составлении рейтинга учитывались все деньги, то есть и те, что были выделены из федерального бюджета.

Первое место в рейтинге с колоссальным отрывом (более чем в 35 раз по сравнению с 10-м местом!) занимает Москва – 278,125 млрд рублей.

Вторую строчку вполне ожидаемо занял Санкт-Петербург – 68,157 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Московская область – 49,273 млрд рублей.

Башкортостан занимает в рейтинге седьмую строчку – 9,829 млрд рублей.

Для сравнения, Татарстан замыкает топ-10 (7,912 млрд рублей).