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Общество

Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшим объемом соцподдержки населения

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Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики, составило рейтинг регионов страны по объему средств, направленных на оказание мер социальной поддержки населения в 2022 году.

При составлении рейтинга учитывались все деньги, то есть и те, что были выделены из федерального бюджета.

Первое место в рейтинге с колоссальным отрывом (более чем в 35 раз по сравнению с 10-м местом!) занимает Москва – 278,125 млрд рублей.

Вторую строчку вполне ожидаемо занял Санкт-Петербург – 68,157 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Московская область – 49,273 млрд рублей.

Башкортостан занимает в рейтинге седьмую строчку – 9,829 млрд рублей.

Для сравнения, Татарстан замыкает топ-10 (7,912 млрд рублей).

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