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Общество

В Башкортостане повысят призывной возраст

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На сегодняшний день минимальный возраст призывника в республике составляет 18 лет, максимальный – 27 лет.

vk.com/mil

В 2022 году министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно призывной возраст до 21 года, а предельный возраст призыва – до 30 лет.

Тогда речь шла о том, что это необходимо «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Сегодня, 21 июля 2023 года, комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о призывном возрасте, однако нижний предел призыва решили не повышать.

Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет.

Новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года, но заработают уже с весеннего призыва 2024 года.

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