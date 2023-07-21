В Башкортостане повысят призывной возраст

В 2022 году министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно призывной возраст до 21 года, а предельный возраст призыва – до 30 лет.

Тогда речь шла о том, что это необходимо «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Сегодня, 21 июля 2023 года, комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о призывном возрасте, однако нижний предел призыва решили не повышать.

Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет.

Новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года, но заработают уже с весеннего призыва 2024 года.