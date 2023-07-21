В Башкортостане количество самозанятых за год увеличилось на 53,2%

По словам Андрея Назарова, по состоянию на первое июля в республике зарегистрировано 153,4 тыс. самозанятых, это на 53,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев этого года они перечислили в бюджет республики 197,1 млн рублей – в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Самозанятые Башкортостана работают в сферах ремонта и строительства, автоперевозок, рекламы, репетиторства, реализуют продукцию собственного производства, оказывают услуги парикмахерских и салонов красоты.

«Одна из главных причин роста числа самозанятых – улучшение в республике условий ведения бизнеса и применение упрощенного механизма уплаты налога. Мы идем навстречу бизнесу, снижаем административные барьеры, оптимизируем контрольно-надзорную деятельность. Для нас сегодня это важнейшее направление работы.

Мы поддерживаем самозанятых в рамках мероприятий регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В текущем году на реализацию мероприятий нацпроекта направим 13,9 млн рублей», – написал Андрей Назаров.