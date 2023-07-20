18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане выросла ожидаемая продолжительность жизни

Поделиться:

Глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал о повышении одного из важнейших демографических показателей в республике.

По словам министра, ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73,29 лет.

«Стоит отметить, что за этими цифрами стоит большая ежедневная работа. В первую очередь на увеличение продолжительности жизни повлияло снижение смертности, в том числе младенческой (на 22,9%). Отчасти этому поспособствовало введение расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять патологии в самом раннем возрасте.

На снижение смертности граждан в трудоспособном возрасте повлияли программы развития здравоохранения, которые помогают достигать значительных результатов по снижению смертности от ведущих причин - сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Снижению смертности способствовало расширение сети медицинских учреждений, где люди получают современную и своевременную медицинскую помощь, а также организация принципов маршрутизации пациентов.

Серьезный вклад в сохранение здоровья вносит диспансеризация, которая позволяет отслеживать пациентов всех возрастов, создавая условия для своевременного лечения», – написал Рахматуллин в соцсетях.

Ожидаемая продолжительность жизни – это средняя продолжительность жизни в будущем. При вычислении предполагается, что показатели смертности в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

Для сравнения, в майском отчете о деятельности Минздрава за 2022 год говорилось о том, что в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни составила 73,01 года, что превысило значение показателя за 2021 год на 3,52 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: