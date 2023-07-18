В Башкортостане многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Государство поможет полностью или частично снять нагрузку по ипотечному кредиту многодетным семьям, где третий или очередной ребенок родился после первого января 2019 года.

Такие семьи могут получить 450 тыс. рублей. Для этого нужно обратиться напрямую в банк с заявлением и документами или заполнить форму на портале Госуслуг.

Деньги на руки не выдают – сумму перечисляют напрямую в банк, который предоставил ипотеку (на покупку или строительство жилья, на приобретение земельного участка для ИЖС).

При решении о предоставлении поддержки возраст старших детей не учитывается.