В Башкортостане могут появиться выплаты за долгий брак

Фракция ЛДПР в парламенте республики подготовила законопроект о создании выплат для поощрения пар, долгое время состоящих в браке.
Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на главу фракции Вячеслава Рябова.
В случае одобрения инициативы парламентом единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей будет получать один из супругов к 50-, 60- и 70-летнему юбилеям совместной жизни.
Обязательные условия: учитываются только годы официально зарегистрированного брака и получатель должен проживать на территории Башкортостана не менее 10 лет.
Выплата может предоставляться вне зависимости от доходов семьи и от того, получает ли пара какие-то другие меры социальной поддержки.
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