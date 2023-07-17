В Башкортостане могут появиться выплаты за долгий брак

Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на главу фракции Вячеслава Рябова.

В случае одобрения инициативы парламентом единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей будет получать один из супругов к 50-, 60- и 70-летнему юбилеям совместной жизни.

Обязательные условия: учитываются только годы официально зарегистрированного брака и получатель должен проживать на территории Башкортостана не менее 10 лет.

Выплата может предоставляться вне зависимости от доходов семьи и от того, получает ли пара какие-то другие меры социальной поддержки.