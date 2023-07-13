Башкортостан вошел в топ-35 рейтинга по кредитоспособности населения

Индекс основывается на следующих показателях:

– средняя сумма кредита на одного работающего человека (по состоянию на первое мая 2023 года);

– размер средней зарплаты (за апрель 2023 года);

– минимальная стоимость жизни (в апреле 2023 года);

– индекс закредитованности (средняя зарплата в регионе умножается на численность работающего населения; общая сумма выплаченных в регионе кредитов за месяц делится на этот показатель).

Индекс кредитоспособности населения показывает, сколько денег остается у жителей региона после погашения кредитов

Башкортостан в рейтинге едва вошел топ-35, заняв 34 строчку.

При средней стоимости жизни 18 612,6 рубля и средней зарплате 53 658 рублей жители тратят в среднем 37,09% от зарплаты на погашение кредитов, остается 33,8 тыс. рублей. Индекс кредитоспособности – 1,81, то есть столько минимальных наборов товаров и услуг может себе позволить житель республики ежемесячно.

Лучше всего по стране ситуация в Ямало-Ненецком АО (4,27), Москве (3,84) и Чукотском АО (3,65), где, несмотря на высокую стоимость жизни, у жителей после оплаты кредитов остается более 100 тыс. рублей в среднем.