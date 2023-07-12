В Башкортостане одиноких пожилых и инвалидов будут устраивать в приемные семьи

Считается, что это одна из самых эффективных форм социального обслуживания – по сути, альтернатива устройству нуждающихся в уходе людей в интернаты.

Зам закон в России существует с 2017 года. Семьи могут взять на себя обязательства по уходу за пожилыми и инвалидами на дому за вознаграждение.

Всего за период действия закона в республике заключены 285 договоров о создании приемных семей. Сейчас в 114 приемных семьях проживают 115 пожилых людей и инвалидов.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил активизировать работу по созданию приемных семей для одиноких пожилых и инвалидов. Минтруд совместно с администрациями городов и районов усилит информирование населения о возможном устройстве пожилого человека в приемную семью на территории его проживания.