18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане одиноких пожилых и инвалидов будут устраивать в приемные семьи

Поделиться:

На очередном заседании правительства республики проанализировали, как работает программа организации проживания в приемных семьях для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Считается, что это одна из самых эффективных форм социального обслуживания – по сути, альтернатива устройству нуждающихся в уходе людей в интернаты.

Зам закон в России существует с 2017 года. Семьи могут взять на себя обязательства по уходу за пожилыми и инвалидами на дому за вознаграждение.

Всего за период действия закона в республике заключены 285 договоров о создании приемных семей. Сейчас в 114 приемных семьях проживают 115 пожилых людей и инвалидов.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил активизировать работу по созданию приемных семей для одиноких пожилых и инвалидов. Минтруд совместно с администрациями городов и районов усилит информирование населения о возможном устройстве пожилого человека в приемную семью на территории его проживания.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: