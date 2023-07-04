В Башкортостане могут ввести штрафы за плевки в общественных местах

На прошлой неделе Ярославская область ввела штрафы за плевки на улицу от полутора до трех тысяч рублей.

Спикер парламента республики Константин Толкачев считает, что такая мера оправданна, так как это «вопрос эстетики, культуры и уважения к окружающим», а также слюна больного человека может служить источником инфекции.

Законодатели изучат, как эта мера будет применяться на практике, и Толкачев не исключает, что в будущем такие штрафы появятся и в Башкортостане.