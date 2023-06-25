В 2023 году более 15 тыс. школьников Башкортостана отправятся в бесплатные путешествия

Как сообщает премьер-министр Андрей Назаров, по программе «Школьный туризм» этим летом отправятся в бесплатные путешествия более 15 тысяч учащихся 5-9 классов республики.

Продолжительность путешествия должна быть не меньше 24 часов подряд. Школьники проживают в гостиницах категории от трех звезд и выше.

В тур входят питание, экскурсионное обслуживание, посещение не менее двух экскурсий и одного мастер-класса. Стоимость поездки – семь тысяч рублей, расходы берет на себя государство.

«В 2023 году на реализацию программы нашей республике из федерального бюджета направлено 188,7 млн рублей. Мы выделили еще 75,5 млн рублей. Это позволит 37,7 тыс. ребят узнать поближе историю, культуру и природу Башкортостана.

Решение об участии в программе школьники вместе с родителями и классным руководителем принимают совместно. Подают заявку в районный отдел образования, где выбирают даты выезда и направление. Поездки организуют туроператоры, они же разрабатывают маршруты», – написал Андрей Назаров в соцсетях.