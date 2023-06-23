В Башкортостане с начала года утонули 25 человек

МЧС Башкортостана отчиталось по статистике происшествий на воде в текущем году. К сожалению, многие из них привели к трагедии.
Фото: МЧС России
В 100% несчастных случаев погибшие купались или находились на льду в неположенном месте.
Всего с начала года погибло 25 человек, в том числе пять детей, оставленных без присмотра.
В восьми случаях погибшие были в нетрезвом состоянии. Шесть человек утонули во время рыбалки, один провалился под лед. Двое погибли при неизвестных обстоятельствах.
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