В Башкортостане с начала года утонули 25 человек

В 100% несчастных случаев погибшие купались или находились на льду в неположенном месте.

Всего с начала года погибло 25 человек, в том числе пять детей, оставленных без присмотра.

В восьми случаях погибшие были в нетрезвом состоянии. Шесть человек утонули во время рыбалки, один провалился под лед. Двое погибли при неизвестных обстоятельствах.