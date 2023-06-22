В Башкортостане начались единовременные выплаты донорам

Сделать это можно уже сейчас, обратившись в МФЦ. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По его словам, сегодня за выплатой обратился первый заявитель – Максим Гаврилов, с 2007 года 138 раз безвозмездно сдавший кровь и ее компоненты.

Это единоразовая выплата, сумма – пять тысяч рублей. Для оформления услуги нужен документ, удостоверяющий личность, справка учреждения службы крови и банковские реквизиты. Деньги поступят на счет банковской карты или почтовым переводом в течение 10 рабочих дней.

Всего таких доноров по республике насчитывается 154 человека.