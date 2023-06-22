В Башкортостане многодетным компенсируют половину затрат на обучение детей

С нового учебного года многодетным родителям будут компенсировать до 50% платы за очное обучение (но не более 30 тыс. рублей в год) каждого ребенка младше 23 лет.

Это демографическая мера, а не мера социальной поддержки, то есть доходы семьи не учитываются.

«Именно родители, стремящиеся во что бы то ни стало дать образование своим детям (а чем больше детей, тем выше нагрузка на семейный бюджет), получат теперь весомую поддержку!

Ведь для многих людей, ответственно подходящих к рождению детей, именно возможность обеспечить будущее ребенка играет ключевую роль. Поэтому я сегодня очень-очень рада!» – прокомментировала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова в соцсетях.