В Башкортостане изменятся выплаты по уходу за ребенком

Поправки позволят сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые вышли на работу досрочно.

Также в период отпуска можно будет менять место работы, при этом гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными.

На сегодняшний день по Трудовому кодексу пособие сохраняется только в том случае, если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день.

Эти поправки разработаны по поручению президента, так что есть большой шанс, что их утвердят.