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Общество

В Башкортостане изменятся выплаты по уходу за ребенком

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Минтруд РФ предлагает поправки в федеральное законодательство, которые затронут выплаты семьям с детьми.

Поправки позволят сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые вышли на работу досрочно.

Также в период отпуска можно будет менять место работы, при этом гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными.

На сегодняшний день по Трудовому кодексу пособие сохраняется только в том случае, если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день.

Эти поправки разработаны по поручению президента, так что есть большой шанс, что их утвердят.

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