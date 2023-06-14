Экс-главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд признал Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества, публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности, участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан , и назначил ей наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, Чанышеву оштрафовали в пользу государства на 400 тыс. рублей, лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также организацией, проведением массовых мероприятий, участвовать в них на срок семь лет, ограничили свободу на два года.

Мулюков признан виновным в участии в экстремистском сообществе и проведет в колонии общего режима 2,5 года, после чего его свободу ограничат еще на год и он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией, проведением мероприятий и собраний, митингов, шествий и т.д. на два года.

Гособвинение требовало 12 лет колонии для Чанышевой, в совокупности ей грозило до 18 лет тюрьмы. Она находится в СИЗО с ноября 2021 года.

*Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены