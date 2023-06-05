Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов решать проблемы садоводов

«У нас есть муниципалитеты, где больше всего садоводов. Поручаю этим главам в течение июня встретиться с председателями садовых товариществ.

Просто чтобы узнать, чувствуют ли они наши действия, где мы в точку попадаем, а где еще что-то нужно сделать. Понятно, что на это много денег надо, но хронические задачи мы будем решать не за один год. Если мы каждый год будем продвигаться вперед, то через несколько лет, безусловно, увидим ошеломляющие результаты.

Пусть каждый глава мне потом в течение июня доложит, что встретился с садоводами, обсудили важные моменты. Это касается порядка 10-15 глав, где у нас самые большие садоводческие товарищества – Уфа, Иглинский, Кармаскалинский, Чишминский районы и так далее.

И сразу предупреждаю: в ходе своих поездок я буду заезжать на точки, которые вы сделали для пенсионеров, и дотошно буду с ними разговаривать. Пожалуйста, не отдавайте эти места перекупщикам. Пусть наши бабушки, дедушки, а где-то и молодые люди имеют возможность продавать то, что вырастили на своих участках. Сейчас самые вкусные помидоры я у них, как правило, покупаю. А в августе – яблоки.

К Уфе это особенно относится. Постоянно, как только открывается точка, сразу перекупщики лезут», – сказал Радий Хабиров.

На сегодняшний день для повышения благоустройства садовых товариществ существует грант: 10 проектов весной 2024 года получат по 500 тыс. рублей. Эти деньги можно будет потратить на обустройство спортивных, игровых или рекреационных зон, установку видеонаблюдения или другие нужды.